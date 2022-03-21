روسيا تسخر من دعوة وزير ألماني إلى تناول لحوم أقل لمحاربة موسكو

محمد بن مسعود - الدمام - علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على دعوة وزير الزراعة الألماني المواطنين إلى تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا.

وقالت زاخاروفا: “إن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، الذي دعا مواطنيه إلى تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا، قد يطلب أيضا من الألمان التنفس بشكل أقل لنفس الغرض، وهو محاربة روسيا.. وهو ما سيكون مساهمة في حماية البيئة!”، حسبما أفادت روسيا اليوم.

في سياق متصل، الخليج 365 أن أوصت وكالة الطاقة الدولية (IEA) بأن يقوم الأوروبيون بتدفئة منازلهم بدرجة حرارة أقل، من أجل المساعدة في تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. في خطتها (الوكالة) ذات النقاط العشر التي وضعت للاتحاد الأوروبي.