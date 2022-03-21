البرلمان العربي: المحاولات البائسة لميليشيا الحوثي الإرهابية لن تفلح في إثناء المملكة عن دورها حيال الشعب اليمني

محمد بن مسعود - الدمام - دان البرلمان العربي بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة “أرامكو” بمدينة جدة، وخلَّفَ حريقاً محدوداً نشب في أحد الخزانات، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وأوضح في بيان له اليوم، أن المحاولات البائسة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لن تفلح في إثناء المملكة عن دورها المهم والحيوي الذي تقوم به حيال الشعب اليمني، وما يتعرض له من معاناة إنسانية جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الإرهابية على العديد من المحافظات، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بدور إيجابي خاصة بعد تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية ووقف إمدادها بالسلاح.
وثمَّن البرلمان العربي جهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لوقف خطورة هذه الهجمات على الأعيان والمدنيين، مؤكداً وقوفه بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.
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