«الصحة» تسجّل 1016 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1310 حالات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 6309 يوم أمس 20 مارس 2022، وأظهرت تسجيل 1016 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1310 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 534239.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 9147 حالة، منها 22 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و 6 حالات في العناية المركزة.
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