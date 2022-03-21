اخبار الخليج – وزير المالية والاقتصاد الوطني يرفع التهاني إلى جلالة الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح سباق الفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان للعام 2022.
وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن هذا النجاح المشرف يأتي استكمالاً لمسيرة الإنجازات المتميزة التي حققتها مملكة البحرين وماتحظى به من اهتمامٍ ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتسطر يوماً بعد يوم قصص نجاحٍ باهرة تثبت للعالم أجمع المكانة التي تتبوأها المملكة على كافة الأصعدة، منوهاً معاليه بما حققته مملكة البحرين من مستوى متميز على صعيد المجال الرياضي لتكون محطة هامة ومقصد رياضي لكافة الأحداث الرياضية الكبرى ذات الثقل العالمي.
وأشاد معالي الوزير بكافة الجهود القائمة على تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان، وما شهدته من احترافية واتقانٍ عالي كان ثمرة عملٍ متواصل ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مما كان له الأثر البالغ في تسخير كافة الإمكانيات والمقومات التي عززت من سمعة مملكة البحرين المتميزة ومكانتها على خارطة الرياضات العالمية الكبرى.
وأعرب معالي الوزير عن فخره واعتزازه بالروح الوطنية العالية التي أسهمت في إنجاح السباق واخراجه بأفضل صورة وفق أعلى المعايير والخطط الموضوعة بما يشكل دافعاً للمزيد من البذل والعطاء من أجل تحقيق كافة التطلعات والأهداف المنشودة، متمنياً معاليه لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
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