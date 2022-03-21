دمية الرئيس “زيلينسكي” تحارب لجمع التبرعات لأوكرانيا (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - جمعت شركة ألعاب أمريكية بولاية شيكاغو، أكثر من 145 ألف دولار لدعم أوكرانيا، وذلك من خلال بيع دمى على شكل الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، إضافة إلى دمية على شكل زجاجة مولوتوف مزينة بالعلم الأوكراني.

الدمية صممت على شكل ألعاب “الليغو”، وجسدت “زيلينسكي” بالزي العسكري ولحيته التى أطلقها مؤخراً بعد الهجوم الروسي على بلاده.

وصرح مدير الشركة أن الفكرة كانت مجرد محاولة لجمع تبرعات لصالح الشعب الأوكراني، ولكن الشركة فوجئت بنفاذ أول كمية أنتجت، كما لاقت الشركة دعما كبيرا عبر مواقع التواصل، مما دفع العديد من المتضامنين للاتصال بالشركة لطب نسختهم من دميه الرئيس الأوكراني.