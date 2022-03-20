اخبار الخليج – القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج يستقبل ضيوف الناقلة بنادي البادوك في حلبة البحرين الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - إستقبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي على مدى عطلة نهاية الأسبوع لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج – الفورمولا ١ في نادي البادوك الخاص بالناقلة الوطنية؛ استقبل عدداً من كبار مسئولي المملكة ووجهائها وأعيانها، حيث تبادل القبطان العلوي وأعضاء الإدارة التنفيذية للناقلة الأحاديث الودية مع ضيوف الناقلة وعقدوا النقاشات التي تطرقت لأوجه التعاون المشترك بين طيران الخليج وشركاؤها من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وقد عبر زوار الناقلة الوطنية عن إعجابهم بأوجه الضيافة العربية الأصيلة التي قوبلوا بها، مقدرين لطيران الخليج جهودها في دعم السياحة الرياضية للمملكة من خلال رعايتها لسباقات الفورمولا ١ في البحرين، ومتمنين لها كل التوفيق والنجاح في خططها المستقبلية.
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