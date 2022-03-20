اخبار الخليج – الشيخ عبدالله بن عيسى: البحرين تسجل انجاز عالمي متميز بنجاح جديد في تنظيم سباق الفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - رفع الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح جائزة طيران الخليج الكبرى لسباق الفورمولا وان، والتي أسدل الستار عليها اليوم على مضمار حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، بفوز سائق فريق فيراري تشارلز لوكليرك بالمركز الأول.

وأكد الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة أن النجاح الذي شهدته جائزة طيران الخليج الكبرى لسباق الفورمولا وان يؤكد مجدداً مكانة البحرين العالمية على الخارطة العالمية وما تمتلكه من إمكانيات بشرية هائلة.

وأضاف: «لقد سجلت البحرين وحلبتها الدولية سباق ممتع وشيق ومثير في عالم سباقات الفورمولا وان وقصت شريط الموسم الجديد على أرضها وسط حضور جماهيري غفير، وهو ما يدفعنا لمزيد من العزم والإصرار في مواصلة طريقنا نحو التميز دائماً».

وتابع: «إن ما وصلت إليه رياضة السيارات اليوم من مستوى لهو مصدر فخر واعتزاز، فريق الاتحاد البحريني للسيارات سجل نجاح جديد على المستوى التنظيمي والقيادي، مجهود جبار لأبناء وبنات الوطن المخلصين عكسوا من خلاله تفانيهم وحبهم واخلاصهم للوطن، ونالوا اشادة عالمية واسعة من مسئولي الاتحاد الدولي للسيارات والبطولة العالمية وكل من تابع السباق ومن مختلف وسائل الصحافة والاعلام الأجنبية والعالمية، فقد عكسوا من خلاله ما تمتلكه مملكة البحرين من إمكانيات وطنية ومقومات عالية ساهمت في تعزيز مكانتها المرموقة في مجال رياضة السيارات وتنامي دورها في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية».

واختتم رئيس اتحاد السيارات حديثه معرباً عن شكره وتقديره لكل من ساهم في انجاح السباق من قطاعات ومؤسسات حكومية وإلى الجماهير وعشاق سباقات الفورمولا وان، مؤكداً أن النجاحات البحرينية ليس لها حدود، فقد أثبت أبناء البحرين قدرتهم الكبيرة في مناسبات عديدة.