اخبار الخليج – المؤيد: المملكة قدمت نسخة استثنائية لسباق الفورمولا وان في العصر الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وزير شؤون الشباب والرياضة، أن مملكة البحرين حققت نجاحا كبيرا في تنظيم فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان، وذلك بفضل الاهتمام والدعم الكبيرين من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على دعم جهود المملكة في استضافة الحدث العالمي، منوها في ذات الوقت بالجهود الرائدة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في انجاح السباق وحرص سموه على متابعة كافة الإجراءات المتخذة من قبل مختلف الجهات والاطمئنان على كافة الترتيبات الامر الذي ساهم في تنظيم مملكة البحرين لنسخة استثنائية للفورمولا وان في العصر الجديد.

وأضاف المؤيد أن مملكة البحرين وبفضل رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، المستقبلية لحلبة البحرين الدولية، جعلت مملكة البحرين تنظم سباقا مغايرا في هذا العام وتمكنت من اخراج السباق بصورة مثالية من كافة النواحي، مؤكدا أن الجولة الافتتاحية لسباقات الفورمولا وان شكلت فرصة مثالية أمام جميع محبي وعشاق رياضة السيارات لمتابعة منافسات اكثر اثارة وتشويق في ظل المتغيرات الجديدة للسباق، إضافة الى متابعة عدد من السباقات المساندة، علاوة على الفعاليات الترفيهية التي أكدت توجه البحرين الى صناعة الرياضة والترفيه الرياضي في جميع الفعاليات التي تستضيفها مشيرا في ذات الوقت الى أن سباق مملكة البحرين أصبح محطة مهمة معززة بذلك المكانة المرموقة التي وصلت إليها المملكة كموطن لرياضة السيارات في الشرق الأوسط ويعزز دورها اقتصاديا وسياحيا ورياضيا على المستوى العالمي.

وأشار الى اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بإنجاح سباق الفورمولا وان وابرازه بصورة متميزة من كافة النواحي.

وثمن وزير شؤون الشباب والرياضة جهود مجلس إدارة حلبة البحرين والعاملون فيها حيث اثبتوا قدراتهم الكبيرة في تنظيم السباق بصورة مبهرة، مشيدا في ذات الوقت بالدور الكبير الذي قام به أعضاء المارشال البحريني والذين بذلوا جهودا مضاعفة من أجل تنظيم السباق بشكل مثالي.