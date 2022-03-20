اخبار الخليج – وزير شؤون الكهرباء والماء يهنئ بنجاح سباق الفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء، أسمى آيات التهاني ‏والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل ‏البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ‏رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة النجاح الكبير والمتميز الذي حققه سباق جائزة البحرين ‏الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1.‏

وقال المبارك إن النجاح الكبير في تنظيم سباقات الفورمولا 1 يضع مملكة البحرين ضمن مصاف الدول المتميزة على خارطة الرياضة العالمية التي تستضيف أكبر المسابقات، كما ان التنظيم المميز للكوادر البحرينية يعد أحد اهم السمات التي تميز هذا الحدث العالمي الذي يقام على ارض المملكة والتي تنظم من قبل فريق البحرين المتميز برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وقال وزير شؤون الكهرباء والماء إننا نشعر بالفخر والاعتزاز بالنجاحات التي قامت بها مملكة ‏البحرين في استضافة وتنظيم الفورمولا 1 متمنيا كل التوفيق للمملكة في استضافة الفعاليات المستقبلية.