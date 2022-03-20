اخبار الخليج – وزيرة الصحة تهنيء جلالة الملك بنجاح سباق الفورمولا 1 وتميز المملكة في استضافة الحدث العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وزير الصحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2022.

وأكدت سعادة وزيرة الصحة أن سلسلة النجاحات المتتالية التي حققتها مملكة البحرين بجدارة وكفاءة وخبرة عالية في مجال تنظيم هذا السباق تجسد ما يوليه جلالة الملك المفدى، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء من اهتمام ودعم ورعاية كريمة أثمرت عن نجاح مملكة البحرين الغالية في احتضان هذا الحدث الرياضي العالمي سنوياً وإقامته طبقاً لأعلى المعايير الدولية والعالمية المعتمدة مع الالتزام بكافة الإجراءات مما كان له عظيم الأثر في إبراز هذا السباق بصورة مشرفة يفخر بها الجميع.

وثمنت سعادة وزيرة الصحة التوجيهات الملكية السامية والجهود والسواعد الوطنية المخلصة التي ساهمت في تسخير كافة الإمكانيات والجهود والطاقات في سبيل صنع هذه النجاحات المتميزة بما يؤكد الدور الريادي لمملكة البحرين في استضافة وتنظيم هذه المحافل الرياضية والفعاليات الدولية بكل اقتدار لتعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة وحلبة البحرين الدولية على صعيد رياضة السيارات.

وأكدت سعادة وزيرة الصحة بأن هذا النجاح الذي يمثل نموذجاً يحتذى به يعكس بالدرجة الأولى مستوى الخبرات ومقومات الإنجاز والتميز في الأداء وما تتمتع به المملكة من جاهزية عالية على كافة الأصعدة والمستويات وذلك بمتابعة وتشجيع ودعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مما ساهم في تحقيق مملكة البحرين لهذه الإنجازات والمكانة المرموقة عالمياً في هذا المجال.