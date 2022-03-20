اخبار الخليج – الدكتورة جليلة السيد تهنئ جلالة الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنجاح سباق الفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت الدكتورة جليلة السيد جواد، الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2022.

وقالت الدكتورة السيد إن مملكة البحرين استطاعت أن تحقق هذا النجاح الباهر بجدارة وكفاءة وخبرة عالية في مجال تنظيم هذا السباق، تجسيداً لما يوليه جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، من اهتمام ودعم ورعاية كريم أثمر عن نجاح مملكة البحرين في احتضان هذا الحدث الرياضي العالمي سنوياً، وإقامته طبقاً لأعلى المعايير الدولية والعالمية المعتمدة مع الالتزام بكافة الإجراءات، مما كان له عظيم الأثر في إبراز هذا السباق بصورة مشرفة يفخر بها الجميع.

وعبرت عن فخرها بجهود ابناء الوطن المخلصين الذين كان لهم الدور البارز في تحقيق النجاح، مما يؤكد الدور الريادي لمملكة البحرين في استضافة وتنظيم هذه المحافل الرياضية والفعاليات الدولية سنويا بكل جدارة.

وأشارت إلى ان مملكة البحرين أصبحت نموذجاً يحتذى به من خلال جاهزية عالية على كافة الأصعدة والمستويات، خصوصا في المجال الصحي الذي تواجد خلال فترة السباقات في الحلبة، إلى جانب الفرق المشاركة، مما ساهم في تحقيق مملكة البحرين لهذه الإنجازات والمكانة المرموقة عالمياً في مجال رياضة السيارات.