في ثاني حادثة يشهدها الموقع.. وفاة طفل غرق بمستنقع داخل نفق تحت الانشاء

محمد بن مسعود - الدمام - في ثاني حادثة يشهدها الموقع..

08-17-1443 11:36

صدى تبوك – صالح المرواني



باشرت مساء اليوم فرق الانقاذ بمدني تبوك حادثة غرق طفل يبلغ من العمر ١٣ عاما في ظروف غامضة فيما لازالت الانظار تتجه لصدور بيان رسمي من أمانة المنطقة.

وأفادت معلومات أولية حصلت عليها “صدى تبوك” ان الحادثة وقعت في تمام الساعة ٦:٥٠ مساءً وتم انتشال الطفل الذي وجد طافيا على سطح مياه المستنقع فيما باشرت فرق الهلال الأحمر حالة الطفل الذي كان يعاني من توقف في نبضات القلب والتنفس فيما تم نقله رحمه الله لمستشفى الملك خالد.

وكان الموقع ذاته قد شهد حادثة سابقة قبل عامين عندما انهار جزئيًّا أثناء صب سقف النفق ما أدى إلى إصابة عدد من العمال بإصابات متفرقة تدخل على إثرها الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات المعنية.