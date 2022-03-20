الإذاعة والطابور الأكثر حضورا في عودة الطلاب

سجل التعليم يومًا تاريخيًا فريدًا، وعودة متميزة لأول فصل دراسي ثالث يشهده نحو 5 ملايين طالب وطالبة في المملكة، في وقت تصدرت سلامة الملك سلمان بن عبدالعزيز فرحة طلاب المدارس، واستحوذت على اهتمامهم بعد عودتهم للدراسة، وأعادت التربية البدنية، والطابور الصباحي والإذاعة المدرسية فرحتهم ونشاطهم، بعد غياب امتد نحو 800 يوم.

أبرز نتائج العودة التاريخية

خلية نحل

وتحولت مدارس المملكة في اليوم الأول، إلى خلية نحل لا تهدأ من الحماس والانضباط التعليمي، وشارك مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي الطلاب يومهم الأول لصناعة عملية تعليمية وطنية متميزة، وتفقد معها عددًا من المدارس ميدانيًا، وانتظم 184 ألف طالب وطالبة بمدارس صبيا، عبر برنامج اصطفاف صباحي موحد، والذي يهدف لإبراز الجهود الوطنية للملكة، وإسهاماتها في نجاح العملية التعليمية، والعودة الحضورية بشكل كامل، وسط جاهزية متكاملة للمدارس، ومتابعة وإشراف أمير جازان ونائبه.

خطة إعلامية

وأوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، أن إدارة تعليم صبيا أعدت خطة إعلامية لانطلاق الفصل الدراسي الثالث، خاصة مع إعلان وزارة التعليم للعودة الحضورية الكاملة، وذلك عبر العديد من الرسائل والمنتجات والمواد الإعلامية التي تبث روح التفاؤل والفرحة بالعودة الحضورية، وبما يظهر جهود الوزارة في تطوير التعليم وفق نظام الفصول الثلاثة والنتائج المتوقعة من ذلك.

طلاب المسجد النبوي

في المقابل، استأنفت الدراسة في معهد وكلية المسجد النبوي بعد انتظام أكثر من 2587 طالبًا وطالبة في كلية ومعهد المسجد النبوي حضوريًا بجميع المراحل الدراسية، حيث بدأت وكالة شؤون المسجد النبوي بإعداد وتجهيز حلقات التعليم للكلية والمعهد، وتوفير الموقع المخصص لذلك، لإعطاء الدروس وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بعد عودة الطلاب لأول مرة إلى مقاعد الدراسة جميعهم حضوريًا.

وفي المدينة المنورة، انتظم أكثر من 350 ألف طالب وطالبة في مدارس المدينة المنورة بأكثر من 1500 مدرسة التي بدأت الدوام المدرسي أمس، بمشاركة الجهات المعنية واللجان المختصة، ونظمت عودة الطلاب للفصل الدراسي الثالث، والالتزام بالإجراءات مع عودة كاملة لجميع الطلاب، وإلغاء التباعد والمجموعات، وتفعيل التمارين والطابور الصباحي والأنشطة والفعاليات.