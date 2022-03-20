توزيع كتب خاصة للفصل الثالث

مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث، وزعت وزارة التعليم في مدارسها اليوم -ولأول مرة- مواد المهارات الحياتية والأسرية ومادة المهارات الرقمية، وهي كتب دراسية خصصت للفصل الدراسي الثالث، خلافًا لما كان معمولًا به في الفترة الماضية، من تقسيم الكتاب الدراسي لفصلين دراسيين فقط، فيما ينتظر مع انطلاقة العام الدراسي القادم أن يشمل توزيع الكتب الدراسية على جميع المواد الدراسية ولجميع الفصول الثلاثة، وهو الأمر الذي كان يشكل سابقًا نوعًا من الارتباك للطلاب والمعلمين على حد سواء في تقسيم المنهج الدراسي على كتابين لثلاثة فصول دراسية، بعد قرار وزارة التعليم -العام الدراسي الحالي- العمل بتلك الخطة الدراسية الجديدة.



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