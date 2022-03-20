معرض تمكين يحد من التوظيف الوهمي للأشخاص ذوي الإعاقة

‏افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري معرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بهدف ربط الكفاءات من الأشخاص ذوي الإعاقة مع أصحاب الأعمال، حيث قام بزيارة عدد من الشركات المشاركة في المعرض.

وأشار الحيدري خلال الجولة إلى ضرورة أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحسين التجربة العملية لهم وإيجاد فرص تدريبية مناسبة. وعلاوة على ذلك أكد على وضع آليات مناسبة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، والحرص على أن تكون الوظائف مناسبة لهم في مختلف القطاعات، كما أشاد ‏بدور بعض القطاعات في التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة. ‏

من جهته، أكد مسؤول العلاقات العامة في الهيئة خالد خبراني، أن المعرض يندرج ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل سوق العمل وضمان الاندماج الشامل في المجتمع، كما يهدف إلى القضاء على التوظيف الوهمي للأشخاص ذوي الإعاقة واستغلال بعض الشركات لهم.

‏ولفت خبراني إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض بلغت الخمسين شركة بمشاركة مجموعة من القطاعات الحكومية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكافة قطاعات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة حقوق الإنسان والتجمع الصحي الأول بمدينة الرياض و العديد من القطاعات الخيرية مثل الجمعيات والمراكز التي تهتم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. ‏

وبحسب الهيئة تجاوز عدد فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في المعرض أكثر من 600 فرصة وظيفية ‏تقدمها أكثر من 50 جهة عمل من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي. كما يمكن لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من المعرض لمن هم خارج مدينة الرياض من خلال زيارة المعرض الافتراضي. ويأتي هذا المعرض تحقيقا لمستهدفات هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم في سوق العمل والمجتمع تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز اندماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.