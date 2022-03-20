انقلاب ربيعي وسحب رعدية على 7 مناطق

شهدت عدد من المناطق، أمس، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة حدت من مدى الرؤية الأفقية، خاصة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، امتدت إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما استمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

تعامد الشمس

ويبدأ اليوم موسم الحميمين ونجومه «سعد الأخبية والمقدم»، ثاني منازل فصل الربيع، حيث الانقلاب الربيعي الذي تتعامد الشمس فيه على خط الاستواء، ويتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل وأيامه 26 يومًا، وذلك وفقًا لخبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني.

وأضاف الحصيني أن الانقلاب الربيعي في النصف الشمالي من الأرض تتعامد الشمس فيه على خط الاستواء، بحيث تعبر الشمس ظاهريًا خط الاستواء منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي، بحيث تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء، وهي فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من الشتاء إلى فصل الصيف.

آخر الربيع

وقال إنه «عبر فصل الربيع يمكن تقسيم مناخ فصل الربيع إلى (3) مناخات، أوله فصل الربيع يأخذ من خصائص الشتاء من ناحية البرودة ليلًا ومعتدل نهارًا، وسطه يصبح الليل لطيفًا ويميل للحرارة نهارًا، فيما تكون أجواء آخر الربيع معتدلة ليلًا وحارة نهارًا، وتشتهر هذه الفترة بالتقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة، وتكثر فيه الرياح المتغيرة الاتجاه المثيرة للأتربة.

وفي الانقلاب الربيعي موسم المراويح أو الروايح أو السريات وهي سحب رعدية ممطرة، وأحيانًا تكون السحب العملاقة الكاسرة، وهي من النوع الخطر التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها، وتخرج فيه الحيات والعقارب والهوام من جحورها، ويأتي فيه قرصات برد، وهي قليلة وهو ما يسمى «بياع الخبل عباته»، وكما يقول الأولون «يا ربنا يا كريم إكفنا برد الحميم»؛ وهو كناية عن أن عودة البرد أمر وارد وينقلب الجو ويرجع البرد عليهم؛ لذا تكثر أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب التقلبات الجوية.

سحب ممطرة

من جانبه، أوضح رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند أنه تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي حتى قبيل نهاية الأسبوع، ثم تبدأ بالانخفاض مجددًا وبشكل محدود، متوقعًا أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من حائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير، وغربي منطقة الرياض ورفحاء وما حولها.

وتابع أنه في السنوات الحالية، يوافق دخول فصل الربيع شهر شعبان، وبعد حوالي 15 سنة مقبلة سيأتي شهر شعبان في فصل الخريف.