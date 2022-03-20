فلكية جدة: اليوم بداية فصل الربيع 2022

يحدث الاعتدال الربيعي اليوم الأحد، 20 مارس 2022 عند الساعة 06:33 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون ذلك النهاية الفلكية للشتاء، وبداية الربيع في النصف الشمالي من الكرة الارضية.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره: "الشمس عامودية على خط الاستواء في هذا اليوم وستبدو وكأنها تمر مباشرة في كبد السماء منتقلة من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى النصف الشمالي، وستتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوي على نصفي الأرض بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة ".

وأضاف "يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة ولكن هذا لا يحدث تماماً لسببين: الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة".

وتابع أبو زاهره "أما السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الأفق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال".

ولفت رئيس الجمعية الفلكية بجدة إلى أنه بعد أسابيع من حدوث الاعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس ستصبح تشرق من الشمال الشرقي، وهذا لأن الأرض تغير موقعها في مدارها حول الشمس ما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.

يُشار إلى أن فصل الربيع سيستمر 92 يوماً و17 ساعة و40 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.