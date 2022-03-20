أسبوع البيئة يحفز على تنظيف حدائق ومتنزهات عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن جريس تنطلق اليوم في مقر إدارة متنزهات عسير الوطنية فعاليات أسبوع البيئة، التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، تحت شعار «بيئتنا مسئوليتنا»، بالاشتراك مع جهات حكومية وأهلية ومنظمات تطوعية. وستبدأ فعاليات أسبوع البيئة بإطلاق مسيرة «حماة البيئة» من أمام مبنى إدارة التعليم بمدينة أبها إلى مقر الاحتفال بإدارة المتنزهات، حيث سيدشن أسبوع البيئة رسميا، وسيشمل إقامة أنشطة وفعاليات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.



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