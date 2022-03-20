شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يتلقى اتصالين من ملك الأردن ورئيس الوزراء العراقي للاطمئنان على صحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبدالله الثاني بن الحسين.

واطمأن ملك الأردن خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لملك الأردن على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس، من رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وشكر خادم الحرمين الشريفين، رئيس الوزراء العراقي على مشاعره ودعواته الأخوية.

من جهة ثانية هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية ناميبيا هاجي جينجوب، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.