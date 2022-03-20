طريق المدينة - مكة السريع يسهل تنقلات 30 مليون معتمر

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وأولت وزارة النقل والخدمات اللوجستية هذا الطريق اهتماما كبيرا، واستمرت طيلة الفترة الماضية بتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة عليه، سعيا لرفع جودته وخفض معدل حالات الوفيات فيه، وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه.
وتضع منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن خططها مهمة تطوير قطاع الطرق في المملكة، ومنها طريق المدينة - مكة الذي يخدم قاصدي الحرمين الشريفين.
كما تتضمن الاستراتيجية، التي أطلقها ولي العهد، عددا من المشاريع المتعلقة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومنها تطوير ورفع جودة قطاع الطرق، وزيادة سعة المطارات، والوصول إلى 250 رحلة دولية، وإطلاق ناقل وطني جديد، وزيادة السعة التشغيلية لقطار الحرمين، وصولا لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.
طريق المدينة - مكة بالأرقام
- 397.3 كلم إجمالي طول الطريق
- 33 قرية وهجرة وحيا يمر بها
- 231 جسرا و20 تقاطعا علويا
- 134.4 كلم نفذت فيها أعمال الصيانة
- 100 ألف م3 نفذت فيها كشط وإعادة سفلتة
- 235.5 كلم نفذ فيها أعمال دهانات
- 81 ألف م طولي لعمل سياج سلكي عالي الشد
- 14 ألف م طولي لتركيب حواجز خرسانية
- 6163 م طوليا لتركيب حواجز معدنية
- 10 تقاطعات سطحية وعلوية تعرضت للتحسين
- 68 كلم من طول الطريق جارية صيانتها
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