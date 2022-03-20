طريق المدينة - مكة السريع يسهل تنقلات 30 مليون معتمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030، يسهم طريق المدينة المنورة - مكة المكرمة السريع الذي يربط منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في تسهيل تنقل سكان المحافظات الواقعة بين المنطقتين، واختصار مدة الوصول إلى جانب دوره الرئيس في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم خلال موسمي الحج والعمرة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأولت وزارة النقل والخدمات اللوجستية هذا الطريق اهتماما كبيرا، واستمرت طيلة الفترة الماضية بتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة عليه، سعيا لرفع جودته وخفض معدل حالات الوفيات فيه، وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه.

وتضع منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن خططها مهمة تطوير قطاع الطرق في المملكة، ومنها طريق المدينة - مكة الذي يخدم قاصدي الحرمين الشريفين.

كما تتضمن الاستراتيجية، التي أطلقها ولي العهد، عددا من المشاريع المتعلقة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومنها تطوير ورفع جودة قطاع الطرق، وزيادة سعة المطارات، والوصول إلى 250 رحلة دولية، وإطلاق ناقل وطني جديد، وزيادة السعة التشغيلية لقطار الحرمين، وصولا لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.

طريق المدينة - مكة بالأرقام

