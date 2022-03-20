شكرا لقرائتكم خبر إزالة 30 طنا من مخلفات التشوه البصري بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإزالة التشوهات البصرية والظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، واصلت أمانة العاصمة المقدسة حملتها الميدانية، وتابعت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تنفيذ الجولات الميدانية في مختلف أحياء ومخططات مكة .

ونفذت بلدية الشوقية الفرعية جولات ميدانية أسفرت عن رفع وإزالة 30 طنا من المخلفات التي تشوه المظهر البصري، شملت كراسي خشبية ودواليب وأثاث ولوحات مخالفة، كما تمت إزالة مجموعة من السلاسل المخالفة المستخدمة لحجز مواقف السيارات، وتؤدي إلى إشغال المواقف العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية ومشوهه للمنظر العام، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ورفعت بلدية العزيزية الفرعية، 3 بوكلينات تالفة ومهجورة تزن 700 طن تقريبا، مسببة تشوها بصريا في نطاق البلدية.

من أعمال أمانة العاصمة المقدسة:

