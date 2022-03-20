إزالة 30 طنا من مخلفات التشوه البصري بمكة

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ونفذت بلدية الشوقية الفرعية جولات ميدانية أسفرت عن رفع وإزالة 30 طنا من المخلفات التي تشوه المظهر البصري، شملت كراسي خشبية ودواليب وأثاث ولوحات مخالفة، كما تمت إزالة مجموعة من السلاسل المخالفة المستخدمة لحجز مواقف السيارات، وتؤدي إلى إشغال المواقف العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية ومشوهه للمنظر العام، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ورفعت بلدية العزيزية الفرعية، 3 بوكلينات تالفة ومهجورة تزن 700 طن تقريبا، مسببة تشوها بصريا في نطاق البلدية.
من أعمال أمانة العاصمة المقدسة:
- رفع وإزالة أكثر من 30 طنا من المخلفات.
- رفعت 3 بوكلينات تالفة ومهجورة تزن 700 طن تقريبا.
- مصادرة وإتلاف 150 من الأدوات والبراميل المستخدمة.
- رصد 6 سيارات خربة وهياكل تالفة.
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