التحول الرقمي بوابة لتطور الحكومة الالكترونية وتنمية الاقتصاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي لعام 2021، الذي يستعرض فيه أبرز إنجازاته لهذا العام في مختلف القطاعات التي يتضمنها البرنامج، من ضمنها التحول الرقمي، حيث يعمل البرنامج على تفعيل التحول الرقمي في المملكة من خلال تطوير الحكومة الالكترونية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص وغير الربحي.

وأظهر التقرير عددا من الإنجازات التي تحققت لتطوير الحكومة الالكترونية، ويعنى مفهوم نضج الخدمات الرقمية بمدى تقديم الجهات الخدمات الرقمية لكافة المستفيدين من الأفراد والأعمال والجهات الحكومية الأخرى.

ومن جانب آخر، أسهمت مبادرات البرنامج في تطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة، حيث تضاعفت سرعة الإنترنت من 9 ميجابت/الثانية في 2017 إلى نحو 180 ميجابت/الثانية بنهاية 2021، كما تجاوزت تغطية النطاق العريض اللاسلكي 4G نسبة 97 % بنهاية 2021، إضافة إلى ذلك عملت مبادرات البرنامج على تطوير البنية التشريعية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ذلك موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية. وتوجت جهود المملكة في تفعيل التحول الرقمي، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني وجهود قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بحصولها على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في تقرير (التنافسية والتقدم الرقمي 2021)، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، متقدمة 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، وفي المؤشرات الفرعية تقدمت المملكة 86 درجة في مؤشر النظام البيئي الرقمي وتصدرت بالمركز الأول، كما حصلت على 45 نقطة في مؤشر القدرات الرقمية وحلت في المركز الثالث.

وأظهر التقرير أبرز الجهود لدعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية، ونشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال عدد من البرامج والمعسكرات وفرص التدريب والتمويل المختلفة، من أبرزها معسكرات مهارات المستقبل الأكبر من نوعها في المنطقة، وبرنامج رواد الألعاب الالكترونية، وبرنامج رواد التقنية بنسخته الثانية، ومسرعة تيكستارز الرياض، وبرنامج التحديات الرقمية في 7 مجالات مختلفة، إضافة إلى افتتاح مركز ريادة الأعمال الرقمية CODE، وتدشين جائزة الابتكار الرقمي.

يأتي الإعلان عن هذه الإنجازات من خلال تقرير (تحول وطني للحاضر والمستقبل) الذي يستعرض أبرز ما حققه البرنامج في عام 2021، ضمن سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن برنامج التحول الوطني.

إنجازات تحققت لتطوير الحكومة الالكترونية: