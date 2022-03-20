المملكة تناقش مع 13 دولة التدابير الوقائية لمكافحة الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، تستضيف المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» في العاصمة الرياض غدا ولمدة يومين، الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، بمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وعددهم 14 دولة عربية، وبحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

ورحب رئيس «نزاهة» مازن الكهموس بعقد الاجتماع في دورته الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تحت رئاسة المملكة والذي يأتي انطلاقا من دور المملكة الريادي في المجالات كافة، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش عددا من القرارات المهمة من شأنها تعزيز العمل العربي في مكافحة الفساد، ويشمل ذلك سرعة التعاون ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد، بما يكفل ألا تكون الدول العربية محطات مرور أو ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم.

يشار إلى أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

أهداف المؤتمر:





تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد.



تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، ويشمل ذلك:



تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب.

تقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي.

التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود.