8 نصائح لمنع الهدر والاستفادة من فائض الأطعمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما يكلف الهدر الغذائي المملكة سنويا أكثر من 40 مليار ريال، قدمت هيئة الغذاء والدواء 8 نصائح ضرورية للاستفادة من فائض الأطعمة. وبحسب دراسة سابقة للمؤسسة العامة للحبوب ، يبلغ حجم الهدر وفقا للسلع المستهدفة 4.06 مليون طن بنسبة تصل إلى 33.1 % سنويا، إذ تبلغ مساهمة الفرد نحو 184 كجم من الغذاء المهدر. وأكدت الدراسة أن حجم الفقد والهدر يبلغ نحو 1.3 مليار طن سنويا، على الصعيد العالمي، ويفقد العالم ما نسبته 14% من الغذاء المُنتج في مرحلتي الإحصاء وعروض التجزئة، كما تفقد كميات كبيرة كذلك في مستويات الاستهلاك. وتتصدر الخضراوات نسبة هدر المنتجات الزراعية، والتي بلغت 44%، تليها الفواكه بنسبة 40%، والأرز بنسبة 34%، والدقيق والخبز بنسبة 30%، والتمور بنسبة 21.5%، فيما تصدرت لحوم الأبقار نسبة هدر المنتجات الحيوانية، والتي بلغت 43%، تليها لحوم الابل 34%، والأسماك بنسبة 33%، والدواجن بنسبة 29%، ولحوم الغنم بنسبة 15%. النصائح الثماني: - تجفيف شرائح الفاكهة لصنع المربى المنزلية. - تحضير عصائر مشكلة من الفواكه التي قاربت على النضج. - الاحتفاظ بباقي الطعام في علب محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة كوجبة خفيفة لاحقا. - تجفيف فائض الخبز وطحنه واستخدامه كبقسماط. - التبرع بفائض الأطعمة للمحتاجين. - تجميد الأغذية المتبقية مباشرة بعد خفض درجة حراراتها. - تقطيع الخضار ووضعها في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة 6 أشهر. - نجفيف فائض الخبز كالصامولي والتوست ليتحول إلى «شابورة»

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