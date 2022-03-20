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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت وزارة العدل 100 ألف وثيقة صلح عبر منصة «تراضي» الالكترونية منذ إنشائها.

وتعد وثائق الصلح سندات تنفيذية بعد اعتمادها من مركز المصالحة في إطار التحول الرقمي وتطبيق التقنيات الرقمية لإجراءات المصالحة وعقد الجلسات عن بعد وإصدار الوثائق الكترونيا.

وأوضحت الوزارة أمس أنه يتم تعزيز السرية في جلسات المصالحة لتحقيق الثقة والأمان بين الأطراف، ويتم تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر دون اللجوء الى المحاكم، ويتم تمكين المصلح من التواصل مع الأطراف بعد تقديم الطلب وجدولته بشكل الكتروني مباشر عبر المنصة بدون محاكم.

منصة تراضي

500 مصلح ومصلحة

500 ألف جلسة صلح عن بعد

1.5 مليون مستفيد من المنصة

116 مكتب صلح