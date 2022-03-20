شكرا لقرائتكم خبر «سدايا» تحذر من سرقة البيانات والأرقام السرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، عموم المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب نهائيا مع الاتصالات التي تهدف إلى استدراج المتصلين للإفصاح عن معلوماتهم الشخصية وأرقامهم السرية؛ الذي قد يترتب عليه - بكل أسف - سرقة بياناتهم وإلحاق الضرر بهم.

وأشارت إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية رصد عدد من الاتصالات الهاتفية، تلقاها عدد من المواطنين والمقيمين في المملكة من أفراد يدعي بعضهم انتسابهم لمركز المعلومات الوطني بزعم تحديث البيانات البنكية.

ونظرا إلى أن مركز المعلومات الوطني لا يقوم أساسا بالتواصل مع المستفيدين، فقد أكدت «الهيئة» للعموم وجوب الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، والسياسات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة.