«سدايا» تحذر من سرقة البيانات والأرقام السرية

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وأشارت إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية رصد عدد من الاتصالات الهاتفية، تلقاها عدد من المواطنين والمقيمين في المملكة من أفراد يدعي بعضهم انتسابهم لمركز المعلومات الوطني بزعم تحديث البيانات البنكية.
ونظرا إلى أن مركز المعلومات الوطني لا يقوم أساسا بالتواصل مع المستفيدين، فقد أكدت «الهيئة» للعموم وجوب الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، والسياسات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة.
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