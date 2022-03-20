31 مارس أولى رحلات القطار للقريات

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وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع موعد تدشين محطة القريات المحدد في الـ30 من مارس الحالي، وسيقام حفل التدشين برعاية أمير منطقة الجوف، وبحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية.
ودعت عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر إلى زيارة الموقع الالكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.
محطة القريات
- تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة تشغيل قطار الشمال للركاب
- توليها «سار» أهمية خاصة بالنظر للدور المحوري للمحطة
- تسريع مهام الربط الإقليمي والدولي
- دعم لوجستي ستنعكس آثاره على مجمل منظومة النقل في المملكة
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