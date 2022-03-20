شكرا لقرائتكم خبر 31 مارس أولى رحلات القطار للقريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الخطوط الحديدية السعودية «سار» شراء تذاكر السفر عبر قطار الشمال من محطة القريات وإليها ابتداء من اليوم، حيث ستنطلق أولى رحلات القطار إلى القريات في 31 من مارس الحالي، لتغطي الرحلة ما مسافته 1215 كلم بين الرياض والقريات.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع موعد تدشين محطة القريات المحدد في الـ30 من مارس الحالي، وسيقام حفل التدشين برعاية أمير منطقة الجوف، وبحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية.

ودعت عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر إلى زيارة الموقع الالكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.

محطة القريات

