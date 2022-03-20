عدنا وعادت الحياة 6 ملايين طالب وطالبة في فصولهم الدراسية بلا تباعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «عدنا وعادت الحياة».. هكذا وصفت وزارة التعليم انتظام 6 ملايين طالب وطالبة أمس في الفصل الدراسي الثالث بعودة حضورية كاملة وطابور صباحي واستئناف الإذاعة المدرسية والأنشطة البدنية، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت أسبوعا كاملا.

ويواصل الطلاب والطالبات مسيرة التعلم في الفصل الدراسي الثالث، مع إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية التي تم اعتمادها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إلى جانب عودة المقاصف المدرسية، وإلغاء التباعد بين الطلبة، في ظل استمرار العمل بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، وتعقيم المرافق المدرسية والحافلات بشكل دوري، إلى جانب استمرار اشتراط اكتمال التحصين للكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلاب والطالبات ممن تجاوزوا 12 عاما.

ونوهت وزارة التعليم بأهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة للطلبة في المدارس، مؤكدة على مكاتب الإشراف التربوي متابعة سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وإعداد التقارير، وتقويم الأداء، في جميع مدارس التعليم العام، وفقا لطبيعة المقرر والمرحلة والصف الدراسي، والرفع بتقارير الأداء، وذلك بهدف متابعة سير العملية التعليمية، بما يسهم في تحسين وتجويد نواتج التعلم.

وكانت إدارات التعليم أعلنت عن اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث، وتهيئة المجتمع التعليمي بتأمين كافة متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس، وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين، إلى جانب تطبيق التدابير والإجراءات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة «وقاية»، حيث تم اعتماد الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلبة أقل من 12 عاما، والدليل الإرشادي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاما.

التقويم الدراسي الجديد







أعاد توزيع العام إلى 3 فصول دراسية



تضمن 39 أسبوعا



قسمت على 3 فصول دراسية



13 أسبوعا لكل فصل دراسي



مزايا النظام الجديد





السماح للمعلمين والمعلمات بإعطاء مؤشر لأداء الطلاب والطالبات في كل فصل دراسي



إتاحة الفرصة لعلاج المشكلات التي تواجه الطلاب والطالبات



تعزيز نشاط المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في آن واحد



الإجازات التي تتخلل الفصول الدراسية بمثابة ترويح عن النفس والراحة لاستعادة الطاقة والنشاط



القرارات الجديدة للتعليم:





الدراسة خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية



القرار يشمل معاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر



استمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عاما



الاستفادة من استخدام المنصات التعليمية في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات



استثمار المحتوى التعليمي في منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وأدوات التعليم الرقمية



تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة في المرحلة الابتدائية وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث



الطلاب والطالبات

6.2 ملايين طالب وطالبة

2.9 مليون طالب

3.2 ملايين طالبة

518 ألف معلم ومعلمة