شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تكرم الطلبة الأوائل في ملتقى الربيع التدريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 261 طالبا وطالبة من جميع مراحل التعليم العام، اختتمت أمس الأول مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ملتقى الربيع التدريبي 2022، الذي تنظمه بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم.

وأقيم الحفل الختامي للملتقى بحضور الأمين العام لموهبة الدكتور سعود المتحمي، ووكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتور محمد المقبل، وجرى خلاله تكريم الطلبة الأوائل في ملتقى الربيع الحاصلين على الميداليات البرونزية والفضية والذهبية في المستوى الأول والثاني من التخصصات التالية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، العلوم، المعلوماتية)، على أن تعلن خلال الأيام المقبلة أسماء الطلبة المتأهلين إلى ملتقى الصيف، والتدريب المكثف الثاني.

وقال الدكتور المتحمي في كلمة للطلبة «إن الدعم والرعاية اللذين تحظون بهما من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ينبغي أن تترجم برفع راية المملكة في المنصات والمحافل العالمية والدولية، من خلال المشاركة في المسابقات العالمية والأولمبيادات الدولية التي تسعى إلى تعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية في مجال العلوم والرياضيات، وبناء جيل مبدع قادر على

التعامل بلغة علمية، والعمل على مواصلة المسير نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

بدوره أوضح الدكتور المقبل، أن هذه الملتقيات التدريبية تعزز فرص المنافسة بين الطلبة الموهوبين، وأن وزارة التعليم بمنسوبيها ومعلميها وإدارات التعليم المختلفة كافة من أكبر الداعمين لكم خلال مسيرتكم التدريبية والعلمية والعملية.

ويأتي الملتقى في إطار الاستعداد لمشاركات المنتخبات السعودية في المسابقات العلمية الدولية المقبلة، وضمن استكمال البرنامج التدريبي الذي وضعته إدارة المسابقات بمؤسسة «موهبة»، لإعطاء الطلاب والطالبات جرعات جديدة من المادة التدريبية التي أعدها خبراء الفرق العلمية بالإدارة، حسب خطة زمنية تستهدف تأهيل هؤلاء الموهوبين والموهوبات لتمثيل الوطن في المسابقات الدولية، وإعداد جيل مؤهل من العلماء لدفع عجلة التطور والتنمية في المملكة وفق رؤية 2030.