شكرا لقرائتكم خبر «مسك» تطلق قدرات الطلاب لاكتشاف مسارهم بعد التخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هل تحتار في اختيار تخصصك؟ لست وحدك، فهناك 40% من الطلاب في المرحلة الثانوية يمرون برحلة ضبابية ليختاروا مسارهم المهني. يسهل هذا التحدي إذا حصلت على المهارات والأدوات المناسبة لتكتشف قدراتك وتعرفت على الفرص المتاحة في السوق. مؤسسة «مسك المهارات» تسهل الطريق لتحقيق الهدف من خلال برنامج «اكتشف مسارك» الذي أطلقته مع إعلان إغلاق باب التقديم في 18 مايو 2022. ابدأ رحلتك المهنية بطريقة صحيحة قائمة على معرفة ذاتك وإمكاناتك وقدراتك ومعرفة جميع الفرص المتاحة. ثم طريقة اختيار المسار المهني الأنسب لقدراتك وشغفك لتتخذ الخطوات الأولى بثقة أكبر. من خلال البرنامج يستطيع الآباء والمعلمين مساندة الطلاب في هذه الرحلة لإزالة الضبابية عنهم في كل خطوة من الخطوات. من سيستفيد من البرنامج؟ طلاب المرحلة الثانوية أو ما يعادلها اكتشف نفسك والفرص المتاحة في السوق لاختيار المسار المثالي. أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية كن عونا لأبنائك في رحلة اختيار المسار الأنسب. معلمو المرحلة الثانوية كن معلما مختلفا وساعد طلابك على اكتشاف ذواتهم. تفاصيل البرنامج حلات الموجهة للآباء:





الرحلة الأولى: جهز أبناءك للمستقبل



رحلة الثانية: كيف تساعد أبناءك على اختيار مسارهم بعد الثانوية؟



الرحلات الموجهة للطلاب:



الرحلة الأولى: اكتشف ذاتك



الرحلة الثانية: اكتشف خياراتك التعليمية



الرحلة الثالثة: اكتشف المسارات المهنية



الرحلة الرابعة: اكتشف مهارات اتخاذ القرار المهني



الرحلة الموجهة للمعلمين:



كيف تساعد طلابك على التخطيط لمستقبلهم المهني؟



النقاط الرئيسة في البرنامج - شهادة قابلة للمشاركة احصل على شهادة بمجرد إنهاء المتطلبات - 100 % عن بعد تعلم في أي وقت ومن أي مكان - تعليم تفاعلي برنامج تفاعل معك ويعلمك حسب احتياجك! - تعلم باللعب استفد من كل خطوة من الخطوات بدون جهد وكأنك في لعبة - 4 ساعات ابدأ رحلتك في اختيار مسارك بأسرع طريقة المهارات التي ستكتسبها:



صنع القرارات



التفاوض



البحث



كانت هذه تفاصيل خبر «مسك» تطلق قدرات الطلاب لاكتشاف مسارهم بعد التخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.