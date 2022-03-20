اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: جائزة الفورمولا 1 تؤكد ما تتمتع به البحرين من مقومات تنافسية لاستقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان تؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات تنافسية تعزز من مكانتها وتثبت ريادتها في استقطاب وإقامة الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية، ويبرهن على ما تمتلكه المملكة من خبرة واسعة على صعيد تنظيم وإدارة السباقات الرياضية.

جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم لحلبة البحرين الدولية قبيل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان للعام 2022، في نسختها الثامنة عشر، يرافقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد رئيس الاتحاد البحريني للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قام سموه بجولة في الحلبة التقى خلالها الجماهير التي حضرت فعاليات السباق، كما قام سموه بجولة تفقدية في منطقة الفرق و المضمار للاطلاع على التحضيرات النهائية قبل انطلاقة السباق.

وأشار سموه إلى أن استضافة هذا الحدث يعد استكمالًا لمسيرة النجاحات المتعددة التي حققتها البحرين خلال السنوات الماضية في حسن إدارة وتنظيم سباقات الفورمولا وان، منوهًا بدور حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط في تعزيز مكانة البحرين في المشهد الرياضي العالمي بفضل ما تمتلكه من كفاءة وجاهزية لاحتضان وتنظيم مختلف الأحداث الرياضية الدولية والعالمية، ومواصلتها العمل على نشر ثقافة رياضة سباقات السيارات.

وأشاد سموه بالمستوى العالي للتنظيم والتنسيق والعمل على إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، وتكاتف جهود أبناء البحرين من العاملين في حلبة البحرين الدولية، وعملهم بإخلاص بروح الفريق الواحد ضمن فريق البحرين، لرفع اسم البحرين عاليًا في مختلف المحافل الدولية، وحرصهم على مواصلة تحقيق مزيدٍ من الإنجازات خدمةً للوطن.