محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: جائزة الفورمولا 1 تؤكد ما تتمتع به البحرين من مقومات تنافسية لاستقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جلالة الملك يتلقى برقية تهنئة من الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بمناسبة نجاح تنظيم سباق فورمولا 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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