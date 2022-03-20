اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يهنئ جلالة الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنجاح المملكة في تنظيم سباقات الفورمولا1

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة جائزة البحرين الكبرى (الفورمولا 1)، والذي يعد إضافة جديدة لسجل الإنجازات الوطنية التي تحققها مملكة البحرين في قيادة جلالتكم رعاكم الله.

وأشاد معاليه بكافة الجهود التي بذلت في إعدادها وتنظيم تنفيذها وإخراجها بهذا المظهر المشرف، لتظل البحرين امتدادًا لتاريخ عريق من العطاء والانجاز، وترسخ مكانتها على خارطة الرياضة العالمية، بما تمتلكها من مقومات وركائز متقدمة ومتطورة لاحتضان المسابقات والبطولات الرياضية الدولية، معرباً عن خالص تمنياته للوطن العزيز بمزيدًا من التقدم والنماء والازدهار في ظل قيادة جلالة العاهل المفدى أيده الله، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.