اخبار الرياضه السعوديه سيبولدي يعالج السلبيات في «الفيفا»

محمد بن مسعود - الدمام - منح مدرب الأهلي روبرت سيبولدي راحة للاعبين لمدة أسبوع واحد على أن يعودوا للتدريبات مجددا من أجل التحضير للمباريات الخمس المتبقية أمام فرق (الباطن، أبها، النصر، الرائد، الشباب) ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويسعى الأوروغوياني سيبولدي لاستغلال فترة التوقف الحالية بسبب أيام الفيفا من أجل معالجة كافة السلبيات في الفريق الكروي، والتجهيز فنيا للمباريات المهمة في الدوري، التي يطمح من خلالها لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يهدد بقاء الفريق في دوري الكبار.
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