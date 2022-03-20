وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تجتمع بمجموعة من موردي السلع الغذائية في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالتحقق من وفرة السلع الاستهلاكية الكافية للمواطنين ومواصلة الرقابة لتكون هذه السلع متوازنة من حيث الجودة والسعر وبخاصة في ظل التطورات العالمية ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، اجتمعت صباح اليوم وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان الدوسري بعدد من موردي السلع الغذائية بمملكة البحرين.

وخلال الاجتماع أكدت الأستاذة ايمان الدوسري حرص ومتابعة الحكومة الموقرة لحركة الأسواق المحلية وتوفر السلع الغذائية والتأكد من الجاهزية التامة للمحال التجارية للشهر الفضيل وفق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

ومن جانبهم تقدم موردي السلع الغذائية بالشكر إلى الحكومة الموقرة على اهتمامها ودعمها للقطاع الخاص، كما أكدوا على توافر السلع الغذائية الاستهلاكية طوال شهر رمضان المبارك وتقديم العروض الترويجية الخاصة وتوافر السلال الرمضانية بأسعار تنافسية في متناول جميع مستويات وقدرة المخزون على الاستجابة لاحتياجات السوق خلال الشهر الفضيل والفترة القادمة ايضا.

حضر اللقاء كلا من الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، والوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الاشراف، وعدد من المسؤولين في الوزارة.