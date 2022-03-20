تدشين أسبوع البيئة 2022 ” بيئتنا مسؤوليتنا” بالمنطقة الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ المنطقة الشرقية

دشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم أسبوع البيئة 2022 بعنوان “بيئتنا مسؤوليتنا” الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل بالواجهة البحرية في الخبر.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن الاحتفاء يصادف أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام، ويأتي بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع والقطاعات المختلفة وتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها على جميع الصعد والجهات والمهتمين في المجال البيئي الحضاري تحقيقاً لرؤية 2030، التي اهتمت بالجانب البيني بشكل كبير.

وبيَّن أن برنامج وفعاليات الأسبوع ستكون موزعة على مدن ومحافظات المنطقة ومتنوعة؛ كزراعة الشتلات، وحملات التنظيف للمواقع البيئية المفتوحة والشواطئ، وإقامة محاضرات توعوية بيئية، وإنشاء مخيم خاص بفعاليات أسبوع البيئة2022 ، إلى جانب ما سيتم في بعض المواقع الخارجية مثل “المولات” المشاركة والرسائل والإعلانات، من أجل الإسهام في معالجة السلوكيات البيئية الخاطئة، وتعزيز الاهتمام بالغطاء النباتي والحياة الفطرية والبحرية وإدارة النفايات.