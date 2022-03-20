اخبار الرياضه السعوديه ‏الفريحي بطلاً لرالي سدير

محمد بن مسعود - الدمام - حقق سائق الراليات السعودي خالد الفريحي لقب النسخة الأولى من رالي سدير لفئة السيارات بعد تصدره المرحلة الثانية والترتيب العام.
واستطاع الفريحي حسم الصدارة في المرحلة الثانية التي انطلقت من منطقة حمادة الفروثي بمحافظة المجمعة لمسافة 96.5 كيلو متر معوضاً الفارق الزمني البسيط بينه وبين المتصدر في المرحلة الأولى، فيما حل السائق المشنا الشمري بالمركز الثاني، وجاء مطير الشمري في المركز الثالث.
وفي فئة الدراجات (عجلتين) حصد مشعل الغنيم المركز الأول، فيما جاء أنس الرحياني في المركز الثاني، وعثمان الغفيلي في المركز الثالث.
وفي فئة الدراجات النارية (أربع عجلات) جاء البطل السعودي عبدالمجيد الخليفي أولاً، ثم فيصل السويح ثانياً، وهاني النومسي ثالثاً.
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