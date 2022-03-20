اخبار الرياضه السعوديه المسحل للصقور: نقاط الصين ستقودنا للمونديال

محمد بن مسعود - الدمام - طالب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل لاعبي الأخضر بمضاعفة الجهود الفنية في التدريبات والعمل على التركيز خلال الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في مباراة الصين الخميس القادم، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، مشيدا بالروح المعنوية العالية وحرص اللاعبين على تحقيق الانتصار وتحقيق الهدف ببلوغ المونديال القادم.

وأجرى مدرب منتخبنا الوطني رينارد مناورة كروية على ملعب قصر الإمارات في أبوظبي، حرص من خلالها على تطبيق الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء الصين القادم، وركز على تطبيق اللاعبين لبعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية.

وسينهي الأخضر معسكره في أبوظبي مساء غد بحصة تدريبية سيحدد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الصين القادمة، وستتوجه بعثة الأخضر إلى الشارقة لإجراء المران الأخير على ملعب نادي الشارقة الذي سيحتضن مباراة الصين الحاسمة.

آخر مستجدات الأخضر:

1) رينارد يعتمد الأسلوب الفني للقاء الصين

2) ملعب الشارقة يشهد المران الأخير