شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس مجلس الشيوخ بمملكة تايلند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر إقامته في بالي بالجمهورية الإندونيسية اليوم، رئيس مجلس الشيوخ بمملكة تايلند البروفيسور بورنبيتش ويتشيتشولتشاي، وذلك على هامش انعقاد أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 144، التي تعقد خلال الفترة الحالية.

ونوه رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال بما شهدته العلاقات السعودية التايلندية من تطور في جميع المجالات بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، أسهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند، متطلعًا إلى التعاون المستمر بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الاستقبال بالزيارة التي قام بها دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى الرياض بدعوة كريمة من سمو ولي العهد -حفظه الله- وما شهدته من إعادة للعلاقات بين البلدين.

من جانبه عبر رئيس مجلس الشيوخ بمملكة تايلند عن سعادته بعودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية هذه العلاقات وتعزيزها في شتى المجالات، خصوصًا فيما يتصل بالعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ التايلندي.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشرك بينهما، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين، من خلال زيادة التنسيق الثنائي في المحافل كافة.

حضر الاستقبال الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس الدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، وأعضاء مجلس الشيوخ التايلندي البروفيسور اميرتيوس كراسيد تونتيسيرين والسيد انوسارت سوانمونغكول، وعضو مجلس النواب السيدة بيشداو توهمينا، وعدد من المسؤولين في المجلسين.