شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. نائب أمير الشرقية يرعى احتفال الخريجين بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بلغ عدد الخريجين بالدفعة 43، 7429 خريجًا وخريجة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية مساء غدٍ احتفال جامعة الملك فيصل بالدفعة (43) بأبنائها وبناتها الخريجين والخريجات في استاد المدينة الجامعية بالهفوف.

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي عن سعادته برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذا الحفل وحضور وتشريف سمو نائبه لمشاركة أبناء الجامعة خريجي الدفعة الثالثة والأربعين فرحتهم الغامرة بالتخرج، معبرًا عن امتنان الجامعة إدارةً ومنسوبين لقاء ما تحظى به من توجيه ودعم من سمويّهما، ومتابعتهما المستمرة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعتز بهذه المناسبة الغالية التي تزف فيها أبناءها وبناتها الخريجات إلى سوق العمل بعد أن أسهمت في بنائهم وتمكينهم معرفيًا، ومهنيًا، ومهاريًا، ليكونوا لبنةً صالحةً وفاعلةً في تنمية وطنهم الذي منحهم الكثير.

وبيّن أن عدد خريجي وخريجات هذا العام في مرحلة البكالوريوس بلغ 7429 خريجًا وخريجة، منهم 2229 خريجًا، و 5200 خريجة، فيما بلغ عدد الخريجين والخريجات في مرحلة الدراسات العليا 320 خريجًا وخريجة، منهم 140 خريجًا، و 180خريجة، مهنئًا معاليه جميع الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد الطاهرة نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله-.