تدشين مبادرة «مركبة السعادة» بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف «صناعة السعادة» ورفع مستوى جودة الحياة، دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، مبادرة «مركبة السعادة» احتفاء باليوم العالمي للسعادة، لتنطلق من مقر الأمانة نحو مدن الشرقية. وستقوم المركبة بجولات ابتداء من مقر الأمانة وفروعها، إلى الأماكن العامة وأحياء المنطقة، مع توزيع الهدايا، ونشر وتعزيز ثقافة السعادة وصناعتها، وترسيخها نمطا وأسلوب حياة.



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