توحيد المؤشرات الطبية لرفع مستوى جودة النظام الصحي

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وتناول الاجتماع، العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها موضوع الإطار الوطني الموحد لقياس المؤشرات الصحية الخاصة بأداء النظام الصحي والصحة العامة، وذلك بهدف توحيد المؤشرات الصحية.
ويشارك في عضوية المجلس الصحي السعودي ممثلو عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهم؛ الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الكليات الصحية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مجلس الضمان الصحي، القطاع الصحي الخاص، هيئة الصحة العامة.
المناقشات والقرارات
- الاطلاع على التقرير الوطني السنوي للأحداث الجسيمة 2021.
- استعراض توصيات اللجنة الوطنية لبنوك الدم تمهيداً للموافقة عليها.
- نتائج مشروع متابعة القرارات التي يصدرها المجلس الصحي السعودي.
- تعيين الدكتور طلال القوفي مديرا عاما للمركز السعودي لزراعة الأعضاء.
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