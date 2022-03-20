هيئة الأفلام تناقش الاحتياجات والفرص المستقبلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم جهود التطوير ومعرفة الفرص المستقبلية، تنظم هيئة الأفلام اليوم لقاء افتراضيا مع «مقتني المواد والباحثين في مجال الأرشفة»، لرصد احتياجات المهتمين بالأفلام والمستفيدين من الأرشيف الوطني للأفلام. ويناقش اللقاء الذي يشارك فيه الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف، مجالات العمل في قطاع الأفلام، ومعرفة أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المهتمين بالأرشفة، وطرح الأفكار ومناقشة الفرص المستقبلية.



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