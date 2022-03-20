نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية يتوج الهلال بطلاً لدوري السلة

محمد بن مسعود - الدمام - توج سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وبحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي نادي الهلال ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة بعد فوزه على نظيره النصر بنتيجة 78 – 70، في اللقاء الفاصل لنهائي الدوري الذي أقيم اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وتوج فريق النصر بالميداليات الفضية لتحقيقه المركز الثاني.

وهنأ طاشكندي نادي الهلال بتحقيقه بطولة الدوري، ونادي النصر لتحقيقه المركز الثاني, مشيداً بمستوى الفريقين الفني في المباراة الذي يؤكد على التطور الكبير لكرة السلة السعودية, متمنياً لجميع الأندية التوفيق في المشاركات القادمة.

وحصل لاعب نادي الهلال إنطوان سكوت على ‏جائزة أفضل لاعب أجنبي، ولاعب نادي الهلال محمد السويلم على أفضل لاعب سعودي, وإداري نادي الوحدة عبد الكريم الهوساوي على ‏جائزة أفضل إداري فريق, ومدرب نادي الهلال إستراتوس كوكوليكيديس على ‏جائزة أفضل مدرب.