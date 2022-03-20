اخبار الرياضه السعوديه «لجنة المسابقات» تحدد مواعيد مباريات الجولات المتبقية من دوري المحترفين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين مواعيد مباريات الجولات من (26) إلى (30) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تنطلق الجولة (26) يوم الخميس 5 مايو القادم، وتختتم مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءات الجولة (30) التي ستكون في توقيت واحد يوم الأحد 29 مايو 2022.
وفي الوقت ذاته حددت اللجنة موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين (19) و(20) حيث سيقام لقاء الفيحاء والهلال في المجمعة الثلاثاء 3 مايو، فيما ستقام مباراة الاتفاق والهلال الأربعاء 11 مايو القادم.
وأوضحت اللجنة أن انطلاقة الجولة (26) ستكون في شهر مايو القادم نظرًا لمشاركة أربعة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022 التي تستضيف المملكة خلالها مجموعات قسم الغرب الخمسة في مدن الرياض وبريدة وجدة والدمام خلال شهر أبريل القادم.
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