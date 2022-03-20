لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين تعلن مواعيد المباريات من الجولة 26 وحتى الجولة 30

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين عن مواعيد مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين, حيث تنطلق الجولة 26 يوم الخميس 5 مايو القادم، وتختتم بلقاءات الجولة 30 يوم الأحد 29 مايو.

وأوضحت اللجنة أن انطلاقة الجولة 26 سيكون في شهر مايو نظرًا لمشاركة أربعة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022, التي تستضيف المملكة خلالها مجموعات قسم الغرب الخمس في مدن الرياض وبريدة وجدة والدمام خلال شهر أبريل القادم.

كما حددت اللجنة موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين 19 و20، حيث سيقام لقاء الفيحاء والهلال في المجمعة يوم الثلاثاء 3 مايو المقبل، فيما ستقام مباراة الاتفاق والهلال يوم الأربعاء 11 مايو.