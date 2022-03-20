محمد بن مسعود - الدمام - المحافظ بن الوزير يناقش خطة إعادة استئناف افتتاح الحديقة المركزية في شبوة

التقى محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، اليوم، بمدير عام فرع صندوق النظافة والتحسين؛ لمناقشة خطة إعادة استئناف افتتاح الحديقة المركزية، بمدينة عتق مركز المحافظة.

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حيث استمع “الأخ المحافظ” لشرح مفصل حول المشاكل والمعوقات الّتي عرقلت افتتاح الحديقة المركزية -الواقعة في مخطط 512- بموعد افتتاحها المزمع والّذي كان من المفترض أن يتم قبل شهر رمضان المبارك.

وقد أكد “المحافظ بن الوزير” على الدور الهام والبارز الّذي يلعبه فرع صندوق النظافة والتحسين وحجم الجهود المبذولة التي تسهم في إعادة فتح الحديقة الترفيهية، مُشددًا على ضرورة زيادة الاستثمار في المحافظة.

داعيًا على تكثيف عملية نظافة الشوارع والساحات -الرئيسية والفرعية- بصورة مستمرة معَ قرب حلول موسم التسوق القادم، وإيلاء أشجار الزينة الاهتمام والرعاية اللازمة.