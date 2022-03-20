جريح مدني بقصف سعودي مكثف على شدا بصعدة

واصل العدو السعودي اليوم قصفه الجوي والصاروخي والمدفعي على محافظة صعدة، مستهدفاً المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح مصدر أمني أن مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة، وتضرر عدد من المنازل.

وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف شن غارة على منطقة علاف، وغارتين على مديرية سحار.