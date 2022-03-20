محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت : –
أكدت القوات المسلحة، أنها ستعلن، خلال الساعات القادمة عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.
أكدت القوات المسلحة، أنها ستعلن، خلال الساعات القادمة عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بلاغ صحفي، أن القوات المسلحة ستصدر البيان رقم ” 2 ” للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر اعلان هام مرتقب للقوات المسلحة اليمنية (بيان رقم 2) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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