اعلان هام مرتقب للقوات المسلحة اليمنية (بيان رقم 2)

أكدت القوات المسلحة، أنها ستعلن، خلال الساعات القادمة عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بلاغ صحفي، أن القوات المسلحة ستصدر البيان رقم ” 2 ” للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.