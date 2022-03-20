اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ جلالة الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنجاح سباق الفورمولا

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ؛ بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات الفورمولا1.

وبينت معاليها أن الدعم الرفيع والرعاية الكريمة من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، أبرز تفوق مملكة البحرين على المستوى العالمي، وبلوغ الإنجازات الحضارية الرائدة في المجالات المختلفة.

وأشادت معاليها ، بالجهود المخلصة والدور البارز الذي قام به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، لتسخير كافة الامكانيات والجهود لنجاح سباقات الفورمولا 1. معبرة معاليها عن بالغ الثناء والتقدير للدعم والمتابعة والحضور المتميز من قبل سموه لهذه الفعالية ، الأمر الذي ساهم في تحقيق مملكة البحرين لهذا النجاح العالمي والرياضي الكبير.

وأكدت معاليها أن ما تحقق من إنجاز يثبت للعالم أجمع قدرة مملكة البحرين على استضافة الفعاليات الدولية بكل كفاءة واقتدار ، وبسواعد أبنائها المخلصين ، حيث باتت المملكة مركزاً حضارياً مرموقاً، ورسخت اسمها ومكانتها في خارطة السباقات العالمية، وتحقيق المزيد من النجاحات لحلبة البحرين الدولية، بما يحقق مردودات على الاقتصاد الوطني، وبما يتسق مع التطلعات المنشودة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة.